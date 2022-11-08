"Океанариум Рио" отметит 11-летие бесплатными экскурсиями и мастер-классами

Фото: пресс-служба "Океанариума РИО"

11 ноября "Океанариум Рио" на Дмитровском шоссе отпразднует свой день рождения. В честь 11-летия бесплатными будут экскурсии и мастер-классы (по предварительной записи), а также вход для детей до 12 лет.

Гости узнают, кто же был в океанариуме первым обитателем, почему пираньи краснеют и многое другое. А на мастер-классах смогут смастерить своими руками кита, сделать брошь с рыбкой или значок.

Регистрация на мероприятия доступна по ссылке.

"Океанариум Рио" стал первым в Москве и принимает гостей уже 11 лет. Сегодня экспозиция насчитывает более 10 тысяч представителей морской флоры и фауны. Здесь можно окунуться в волшебный подводный мир, познакомиться с его удивительными обитателями, а также увидеть, как дайвер кормит мурен, кружится в танце с акулами и обнимает морскую черепаху.

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