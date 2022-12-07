Предновогодние встречи в центре поддержки семей мобилизованных дарят заряд доброты гостям

Фото: Московские сезоны

В центрах поддержки семей мобилизованных с 1 декабря проводят предновогодние мероприятия. Там дети уже создали более 100 снеговиков и сваляли 200 пар валенок. Ребята изготовили 350 браслетов и 200 брелоков, а также написали порядка 250 писем новогоднему волшебнику Деду Морозу.

По словам замдиректора центра поддержки семей мобилизованных Ольги Лотвановой, на всех встречах царит атмосфера доброты и тепла. Ребята со своими родителями изготавливают новогодние подарки. Также они участвуют в различных играх – разгадывают загадки и пишут стихотворения. Некоторых увлек квест "Собери снежинки", кому-то пришлись по душе настольные игры "Сила слова" и "План семьи".

Проявить свою фантазию ребятам удалось во время составления книги семейных рецептов, для которой они придумывали необычные названия различных блюд. Подобная программа будет проходить до 16 декабря по адресу улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1. Записаться на нее можно по номеру телефона 8 (495) 870-44-44.

До этого московских детей пригласили в Центральный детский магазин на Лубянке, где 11, 17, 18, 24 и 25 декабря пройдет новогоднее иммерсивное шоу по мотивам сказки "Щелкунчик". Участие в нем примут артисты Детского музыкального театра юного актера.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!