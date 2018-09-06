Жаркое лето привлекло в столицу каштановую моль

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Из-за жаркой погоды в Москву с юга прилетела каштановая моль. Об этом сообщил глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский в ходе Второго климатического форума городов.

Он отметил, что жаркое лето оказывает сильное воздействие на зеленые насаждения. По словам главы ведомства, жара не только вызывает необходимость чаще поливать растения, но и стимулирует размножение вредителей и развитие у деревьев и кустарников различных заболеваний.

В частности, московские каштаны этим летом пострадали от каштановой моли, которая добралась до Москвы и стала уничтожать деревья. "То есть у нас нет каштановой моли, она приходит с южных регионов", – пояснил Кульбачевский. При этом глава департамента природопользования успокоил горожан, добавив, что комплекс мер по борьбе с насекомыми уже предусмотрен. "Надеюсь, что на следующий год уже эти каштаны будут обработаны и мы их сохраним в городе", – приводит слова Кульбачевского Агентство "Москва".

Руководитель ведомства отметил, что в связи с изменениями климата в столицу также начинают мигрировать животные, характерные для южных регионов. "Я, например, в прошлом году на своем балконе обнаружил летучую мышь. До этого в Москве никогда не видел этих животных", – рассказал Кульбачевский. Он добавил, что тенденция к потеплению климата наблюдается уже в течение 20 лет, поэтому пока трудно предполагать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем.

По прогнозам, в первой половине сентября в столичном регионе ожидается летняя погода с температурой воздуха до плюс 25 градусов, В связи с этим в городе продлили купальный сезон.

Кроме того, по словам синоптиков, из-за аномально жаркого начала сентября метеорологическое лето в этом году может установить рекорд по количеству теплых дней.