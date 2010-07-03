Москомстройинвест обеспокоен темпами строительства ЖК "Медовая долина"

12:25
12:25
Поделиться в социальных сетях:
Фото: stroi.mos.ru
Ввод второго этапа строительства жилого комплекса "Медовая долина" в указанные застройщиком сроки вызывает опасения. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на заместителя председателя ведомства Екатерину Храмову.
Ввод нескольких корпусов в эксплуатацию до конца 2019 года, учитывая оставшиеся объемы работ и уже имеющиеся факты переносов сроков ввода, вызывает сомнения у комитета.
В свою очередь, застройщик ООО "Логитек" отметил, что основные препятствия связаны с подключением корпусов к газоснабжению.
"В этой связи реализация проекта ЖК «Медовая Долина» находится на особом контроле Москомстройинвеста. Системно проводятся встречи с застройщиком, контролирующими ведомствами, вопрос строительства объекта рассматривается на заседаниях рабочей группы в прокуратуре НАО. Кроме того, застройщик информирует Комитет о ходе строительства, в том числе посредством регулярного предоставления фотоотчета со стройплощадки", – заявила Храмова.
Жилой комплекс состоит из девяти корпусов, включающих в себя 2 тысячи квартир. Строительство идет в деревне Крекшино. Первая очередь была сдана в начале 2018 года.
По корпусам № 4 и № 6 уже завершены монолитные работы. Ведется кладка наружных стен, выполняются фасадные работы. По корпусу №5 монолитные работы выполняются на уровне 6-7 этажей.
В рамках второй очереди строительства застройщик возводит детский сад. Монолитные работы в нем выполнены на уровне второго этажа.
В корпусах № 7-9 ведется устройство монолитных конструкций и перекрытий. На стройплощадке работают около 180 человек. Срок передачи ключей гражданам датируется декабрем 2019 года.
На северо-востоке Москвы с горожанами обсудят проект строительства многофункционального комплекса. Его планируют возвести по адресу: улица Двинцев, владение 3. Сейчас здесь находятся старые производственные цеха по изготовлению теплотехнического оборудования.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: