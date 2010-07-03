Москомстройинвест обеспокоен темпами строительства ЖК "Медовая долина"

Фото: stroi.mos.ru

Ввод второго этапа строительства жилого комплекса "Медовая долина" в указанные застройщиком сроки вызывает опасения. Об этом сообщила пресс-служба Москомстройинвеста со ссылкой на заместителя председателя ведомства Екатерину Храмову.

Ввод нескольких корпусов в эксплуатацию до конца 2019 года, учитывая оставшиеся объемы работ и уже имеющиеся факты переносов сроков ввода, вызывает сомнения у комитета.

В свою очередь, застройщик ООО "Логитек" отметил, что основные препятствия связаны с подключением корпусов к газоснабжению.

"В этой связи реализация проекта ЖК «Медовая Долина» находится на особом контроле Москомстройинвеста. Системно проводятся встречи с застройщиком, контролирующими ведомствами, вопрос строительства объекта рассматривается на заседаниях рабочей группы в прокуратуре НАО. Кроме того, застройщик информирует Комитет о ходе строительства, в том числе посредством регулярного предоставления фотоотчета со стройплощадки", – заявила Храмова.

Жилой комплекс состоит из девяти корпусов, включающих в себя 2 тысячи квартир. Строительство идет в деревне Крекшино. Первая очередь была сдана в начале 2018 года.

По корпусам № 4 и № 6 уже завершены монолитные работы. Ведется кладка наружных стен, выполняются фасадные работы. По корпусу №5 монолитные работы выполняются на уровне 6-7 этажей.

В рамках второй очереди строительства застройщик возводит детский сад. Монолитные работы в нем выполнены на уровне второго этажа.

В корпусах № 7-9 ведется устройство монолитных конструкций и перекрытий. На стройплощадке работают около 180 человек. Срок передачи ключей гражданам датируется декабрем 2019 года.

На северо-востоке Москвы с горожанами обсудят проект строительства многофункционального комплекса. Его планируют возвести по адресу: улица Двинцев, владение 3. Сейчас здесь находятся старые производственные цеха по изготовлению теплотехнического оборудования.

