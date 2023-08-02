Число пользователей на инвестиционном портале Москвы достигло 98 тысяч

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С 2014 года на столичном инвестпортале зарегистрировались 98 тысяч пользователей, после регистрации им открылся доступ к 30 сервисам, которые позволят упростить ведение бизнеса в городе. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Только с начала 2023 года на ресурсе создано более 11 тысяч учетных записей. Активный рост пользователей инструментов сайта подтверждает его высокую востребованность у инвесторов. Общее число посещений сайта за девять лет превысило 20 миллионов, число уникальных посетителей – более 10 миллионов", – отметил он.

По словам Ефимова, функции, которые становятся доступны после регистрации, позволяют упростить не только ведение бизнеса, но и взаимодействие с органами власти Москвы. Также сервисы помогут предпринимателям в онлайн-формате подобрать необходимые меры поддержки, узнать актуальную информацию об инвестпроектах и предоставят множество других возможностей.

Помимо этого, в личном кабинете инвесторы могут оставить заявку на присвоение статуса промышленного комплекса, технопарка, инвестиционного приоритетного проекта. Эти статусы снижают налоги на 17–25% при реализации проектов, заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"За время работы ресурса данными цифровыми инструментами воспользовались около 7,6 тысячи раз, в прошлом году – около 500, в этом – уже 586 раз", – подчеркнул он.

Возможности портала постоянно расширяются, например, в этом году на нем появились два новых раздела – реестр инвестиционных инициатив и "Банк технологий", рассказал Овчинский. Таким образом, на инвестиционном портале были реализованы все доступные гражданам преференции.

Руководитель столичного департамента добавил, что функционал личного кабинета инвестора также позволяет москвичам записаться на осмотр объектов, которые будут выставлены городом на торги, изучить их лотовую документацию и обратиться за консультацией относительно дальнейшего участия в аукционах. В кабинете инвесторы могут найти все необходимые документы.

В прошлом году интерфейс личного кабинета был обновлен, главная страница теперь представляет собой дашборд, каждый может настроить ее самостоятельно, добавляя те или иные элементы, отметил Овчинский. Также на странице было размещено меню, которые упрощает навигацию по разделам.

В департаменте информационных технологий Москвы добавили, что пользователи инвестпортала с помощью аналитических инструментов могут подобрать наиболее подходящую площадку для старта или развития проекта, для этого им в том числе поможет такой инструмент, как инвестиционная карта. На ней жители столицы смогут увидеть недвижимость и ее показатели по проходимости, целевой аудитории и другую информацию об объекте.

Инвестпортал был запущен в феврале 2014 года, он позволяет упростить взаимодействие города и представителей бизнеса, подчеркнул Овчинский. Только за 2022 год на ресурсе было зафиксировано 3,7 миллиона визитов – это почти на 700 тысяч больше, чем годом ранее.

Ранее Ефимов сообщал, что на инвестиционном портале был запущен реестр инвестиционных инициатив, который позволяет как предложить свои идеи, так и откликнуться на чужие.

Реестр инвестиционных инициатив стал первым сервисом на инвестпортале формата B2B, подчеркнул руководитель департамента информационных технологий Роман Урнышев.



Собянин рассказал о работе инвестиционного портала Москвы