Москвичам рассказали о новой концепции городского развития и программе реновации

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Московская программа реновации является примером комплексного преобразования городской среды, заявил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Он также рассказал о новом качестве и программе реновации на конгрессе Urban Health, проходящем в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

"Urban Health – это новая концепция городского развития, ориентированная на здоровье человека и экорешения во всех уровнях управления. Не осталось ни одного уровня в этой многослойной системе городской жизни, который бы не имел отношения к здоровью человека и города и не смог бы внести свою лепту в реализацию городской политики", – рассказал он.

Левкин добавил, что благодаря городским программам и реновации жители столицы могут видеть, как меняется городская среда. Заммэра привел в пример новые многоквартирные дома и их энергоэффективность, которая является одним из важных показателей при реализации программы реновации.

В 260 домах, которые строители возвели с 2017 года в Москве, нормативное удельное значение энергопотребления установлено на уровне 160 киловатт-час на квадратный метр, что демонстрирует соответствие высокому классу энергоэффективности "В", подчеркнул он.

Помимо этого, жители новостроек в будущем смогут получить рядом с домом медицинские, социальные и другие объекты, отвечающие высокому стандарту качества, рассказал Левкин.

"Так, только в рамках программы реновации запланировано построить около 400 социальных объектов. Также планируется благоустроить около двух тысяч гектаров территории, обновить и проложить более 5,5 тысячи километров инженерных сетей", – отметил он.

По его словам, столичная программа реновации является комплексным проектом, который позволяет не допустить массового появления аварийных домов и создать комфортную городскую среду, выведенную на новый уровень.

"Сегодня столица является лидером по скорости внедрения в городские программы и проекты принципа Urban Health. Данный принцип остается приоритетной темой ежедневной рабочей повестки мэра Москвы Сергея Собянина", – резюмировал Левкин.

Ранее глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов сообщал, что до конца текущего года в Можайском районе Москвы возведут многоквартирный дом в рамках реализации программы реновации.

Всего в доме появится 190 квартир: 51 – однокомнатная, 105 – двухкомнатных, 34 – трехкомнатные. В трех квартирах будут созданы условия для маломобильных граждан. Также участники программы смогут получить жилье с отделкой, отметил он.



Собянин рассказал о результатах программы реновации за шесть лет