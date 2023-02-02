Почти 370 тысяч москвичей выбрали новые поощрения на сайте "Миллион призов"

Фото: depositphotos/Syda_Productions

Почти 370 тысяч жителей Москвы приняли участие в двух голосованиях о запуске новых категорий поощрений на портале "Миллион призов". Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

В голосовании "В новый год за новыми поощрениями на ag-vmeste.ru!" на суд горожан был вынесен раздел "Сувениры" с несколькими категориями. Участники опроса отметили такие категории, как гаджеты (более 21%), одежда (толстовки, футболки, худи) и спортивные товары (термосы, наборы для пикника, рюкзаки, мячи).

Еще одно голосование на портале "Активный гражданин" было посвящено столичной культурной афише. Пользователи отвечали на вопрос: "Билеты на какие культурные мероприятия были бы интересны?"

Посещение театров предпочли более 28% опрошенных, еще 22% участников голосования выбрали осмотр экспозиций в музеях. Похожее число пользователей (почти 20%) высказались за городские пешие и автобусные экскурсии.

Ранее на портале мэра и правительства Москвы сообщили, что пользователи портала "Активный гражданин" выбрали новое название для сервиса оплаты в общественном транспорте Face Pay. Наибольшее число голосов набрал вариант "Система биометрической оплаты".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!