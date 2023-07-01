Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Общегородской выпускной начался в Парке Горького. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в этом году в мероприятии примут участие более 39 тысяч человек, для которых выступят более 60 артистов. Выпускной продлится до 06:00 2 июля.

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила выпускников. Она пожелала им яркого и веселого вечера и заявила, что уверена, что перед каждым из них открывается дорога к счастливой и успешной жизни. Также Ракова поздравила родителей и учителей выпускников.

Она отметила, что ребята успешно справились с ЕГЭ. По ее словам, в этот вечер им можно забыть об экзаменах, тревогах и заботах.

"Я надеюсь, что этот вечер останется в памяти каждого из них. Ребята сами выбирали популярных артистов, которые будут сегодня выступать", – добавила заммэра.

По информации портала, для участников выпускного подготовили интерактивные программы на самый разный вкус. Все организационно-технические мероприятия проводятся совместно с городскими службами.

Сообщается, что для выпускников запустили телеграм-бот, с помощью которого можно узнать программу площадок, посмотреть карту выпускного и получить предсказания о том, что ждет после школы. Там также можно будет увидеть фотографии в режиме реального времени, получить стикерпак и поблагодарить педагогов. Лучшие пожелания появятся на экранах главной сцены.

Добавляется, что перед гостями мероприятия выступят "Дискотека Авария", "Блестящие", Galibri & Mavik, Elvira T, Люся Чеботина и другие. Они не только споют свои песни, но и расскажут об учителях. Роль ведущих выпускного досталась блогерам Тиму Сорокину и Владу Кобякову, телеведущей Лере Кудрявцевой и другим звездам.

Программа выпускного отвечает самым разным интересам, подчеркнули на портале. Для выпускников подготовили театрализованное цирковое шоу, спортивные и киберспортивные турниры, четыре фотозоны. Желающие смогут почувствовать себя членами музыкальной группы. В финале праздника пройдет дискотека.

"Порядок на празднике поддерживают сотрудники полиции, Росгвардии, МЧС, охранных предприятий, кроме того дежурят бригады скорой и экстренной медицинской помощи. Попасть на мероприятие могут только выпускники и их сопровождающие по индивидуальным браслетам с QR-кодом", – заключили на сайте.

Ранее Сергей Сообянин поздравил московских выпускников с успешным окончанием школы. Мэр отметил, что школьники шли к выпускному 11 лет, обретая знания, впечатления и новых друзей.

До этого сообщалось, что часть территории Парка Горького будет закрыта в предстоящие выходные из-за проведения общегородского выпускного. В период с 23:59 30 июня до 13:00 2 июля для посещения будут недоступны музей, лекторий, сувенирный магазин и партерная часть парка. Кроме того, с 18:00 30 июня до 13:00 2 июля будет закрыта парковка перед аркой.

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