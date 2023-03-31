Завод Toyota в Санкт-Петербурге передали ФГУП "НАМИ"

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Завод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность государства в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП "НАМИ", сообщает РИА Новости.

Подразумевается полная передача прав собственности на здание завода, оборудование и землю. Министерство сейчас прорабатывает возможность скорейшего возобновления производства на заводе.

О передаче активов завода японского автоконцерна Toyota ФГУП "НАМИ" в середине марта заявил вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В сентябре прошлого года автоконцерн сообщил о полном прекращении производства автомобилей на заводе в Санкт-Петербурге. В компании заявили о намерении провести оптимизацию и реструктуризацию офиса в Москве.

Представители автоконцерна отметили, что решение позволит поддержать деятельность салонов и обеспечить обслуживание клиентов Toyota и Lexus в РФ.

Уже в ноябре 2022-го компания приступила к сокращению штата сотрудников предприятия. Автоконцерн предложил каждому работнику выплату от 12 средних зарплат. Кроме того, за сотрудником сохранится ДМС на протяжении года после увольнения. На тот момент в предприятии свою деятельность осуществляли 1 937 специалистов.

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