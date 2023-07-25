Силуанов заявил, что дефицит бюджета РФ по итогам 2023 года составит 2–2,5% ВВП

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Дефицит федерального бюджета России по итогам 2023 года составит 2–2,5% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. Об этом сообщает сайт "Аргументам и фактам".

"Сейчас размер дефицита выходит примерно на уровни, которые мы закладывали в план. По итогам года его размер составит 2–2,5% ВВП. Точнее можно будет сказать во втором полугодии", – отметил он.

Силуанов подчеркнул, что в России достаточно финансов для выполнения плановых и дополнительных расходов, которые возникают в течение года. Министр отметил, что доходы от ненефтегазовой экономики превышают уровень прошлого года примерно на 18%.

Он также рассказал, что кабмин РФ обсуждает ресурсное обеспечение задач на 2024 год и наполнение бюджета из различных источников.

Кроме того, министр финансов сообщил, что Минфин рассчитывает получить запланированные 8 триллионов рублей нефтегазовых доходов в бюджет 2023 года при текущих ценах на нефть. Все, что Россия получит сверх 8 триллионов рублей, будет направлено в ФНБ, подчеркнул Силуанов. Он отметил, что в федеральном бюджете доля нефтегазовых доходов составляет лишь треть, тогда как раньше она была выше 40%.

Ранее Силуанов заявлял, что план по ненефтегазовым доходам бюджета России в 2023 и 2024 годах будет превышен. По его прогнозу, превышение может быть существенным.

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