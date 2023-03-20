ЦБ обязал банки использовать только российские сервисы по внутренним переводам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

С октября 2023 года банки должны будут использовать только российские сервисы и инфраструктуру для передачи информации о денежных переводах. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на сообщение ЦБ.

"С 1 октября 2023 года для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России банки будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру", – сообщил Центробанк.

Как объяснил регулятор, это поможет защитить данные во время проведения внутренних операций и обеспечит бесперебойность. Информацию необходимо передавать через собственные сервисы, системы сторонних российских компаний и через Систему передачи финансовых сообщений Банка России.

Ранее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщала, что вероятность повышения ключевой ставки в этом году превалирует. По ее словам, риски все еще смещены в сторону проинфляционных. По этой причине в ЦБ продолжают считать, что вероятность повышения превышает вероятность снижения. Глава Банка России добавила, что возвращение ключевой ставки в нейтральный диапазон в 5–6% ожидается в 2025 году.



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