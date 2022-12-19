11:08Экономика
Курс евро поднялся выше 70 рублей впервые с 27 мая
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Курс евро превысил 70 рублей впервые с 27 мая. Об этом свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
Между тем доллар близко подошел к 66 рублям, а китайский юань торговался выше 9,4 рубля.
Курс евро расчетами завтра на 11:10 по московскому времени вырос на 96 копеек, до 70,6 рубля. Американская валюта преодолела 1,22 рубля, достигнув 65,87 рубля.
Ранее старший аналитик компании "АльфаСтрахование-Жизнь" Александр Сидоров рассказал, что в ближайшие месяцы доллар может значительно укрепить свои позиции.
По его словам, на это повлияет введение потолка цен на российскую нефть с 5 декабря. Из-за этого рубль находится под сильным давлением, подчеркнул аналитик.
"Деньги 24": курсы доллара и евро
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