В августе в Москве зафиксирована дефляция в 0,2%

В столице в августе была зафиксирована дефляция. Цены снизились на 0,2%.
"В августе в Москве зафиксирована дефляция, цены снизились на 0,2% к июлю 2019 года. За восемь месяцев 2019 года инфляция в Москве составила 2,7%, а в годовом исчислении – август 2019 к августу 2018 года – 4,3%", – сказал руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
Дефляция в августе зафиксирована и по России в целом, напомнил он. По словам главы ведомства, дефляция вызвана в первую очередь сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию – на 8,73%.
Также снизились цены на цифровую электронику (0,06 – 0,43%), бытовую технику (на 0,15%), проезд в такси (на 0,97%), авиабилеты (на 0,18%).
По итогам 2019 года среднегодовая инфляция в Москве прогнозируется в размере 4,9%, добавил Тихонов.
В конце июля сообщалось, что впервые с сентября 2017 года в России зафиксировали снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля дефляция составила 0,1%. Больше всего цены упали на картофель, лук, морковь, огурцы, подсолнечное масло, сахар, маргарин, полукопченые колбасы, сардельки, сосиски и гречку.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.