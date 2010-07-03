В августе в Москве зафиксирована дефляция в 0,2%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице в августе была зафиксирована дефляция. Цены снизились на 0,2%.

"В августе в Москве зафиксирована дефляция, цены снизились на 0,2% к июлю 2019 года. За восемь месяцев 2019 года инфляция в Москве составила 2,7%, а в годовом исчислении – август 2019 к августу 2018 года – 4,3%", – сказал руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

Дефляция в августе зафиксирована и по России в целом, напомнил он. По словам главы ведомства, дефляция вызвана в первую очередь сезонным снижением цен на плодоовощную продукцию – на 8,73%.

Также снизились цены на цифровую электронику (0,06 – 0,43%), бытовую технику (на 0,15%), проезд в такси (на 0,97%), авиабилеты (на 0,18%).

По итогам 2019 года среднегодовая инфляция в Москве прогнозируется в размере 4,9%, добавил Тихонов.

В конце июля сообщалось, что впервые с сентября 2017 года в России зафиксировали снижение потребительских цен за неделю. С 23 по 29 июля дефляция составила 0,1%. Больше всего цены упали на картофель, лук, морковь, огурцы, подсолнечное масло, сахар, маргарин, полукопченые колбасы, сардельки, сосиски и гречку.

