Кабмин направит дополнительные средства на закупку лекарств для пациентов с гепатитом С

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал документ о выделении дополнительных средств на закупку лекарств для пациентов с гепатитом С. Об этом сообщается на сайте правительства.

"В рамках поручения президента в ближайшие три года на закупку лекарств для больных хроническим вирусным гепатитом С будет дополнительно направляться по 4,5 миллиарда рублей ежегодно", – говорится в сообщении.

В течение трех лет на закупку лекарств такого типа планируют направить порядка 18 миллиардов рублей. Благодаря этому медикаменты получат более 75,8 тысячи человек.

Ранее Минздрав РФ предложил включить скрининговые исследования на антитела к гепатиту C в профилактические медицинские осмотры населения. Обследование планировали проводить при условии информированного добровольного согласия гражданина или его законного представителя на медицинское вмешательство.

