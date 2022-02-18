Московский НПЗ нарастил производство материалов для дорожного покрытия почти на 50%

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В 2021 году битумные производства "Газпром нефти" на 43,5% увеличили объем поставок материалов для дорожной инфраструктуры Москвы. Их использовали для строительства и ремонта более 12,5 тысячи километров столичных и областных трасс. За год было реализовано больше полумиллиона тонн битумных материалов и битумопроизводной продукции. В основном смеси поставляют Московский НПЗ, Рязанский завод битумных материалов и предприятие в Смоленской области.

"Интенсивность движения на магистралях Московского региона предъявляет повышенные требования к качеству и долговечности дорожных покрытий. Наша битумная продукция с запасом перекрывает эти требования и увеличивает межремонтный срок эксплуатации городских и загородных трасс, благодаря чему снижается число автомобильных заторов, вызванных необходимостью замены дорожного полотна. Уверен, что это по достоинству оценили московские водители, путешествуя по качественным дорогам, построенным с применением нашего битума", – сообщил генеральный директор "Газпром нефть – Битумные материалы" Дмитрий Орлов.

В числе уже реализованных проектов – Центральная кольцевая автодорога. На строительство трассы ушло 160 тысяч тонн высокотехнологичного битума, созданного по уникальной рецептуре: она учитывает местные климатические условия и транспортную нагрузку. Битумные материалы применялись и при строительстве скоростной магистрали М12 Москва – Нижний Новгород – Казань, ремонте и реконструкции Московской кольцевой автодороги (МКАД), столичных вылетных трасс и городской транспортной сети Москвы.

Московский НПЗ на 11% увеличил производительность большой битумной установки – крупнейшего в Европе производственного комплекса такого типа. Нарастить производство позволил высокий технологический уровень оборудования, отметил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

"Московский НПЗ бесперебойно обеспечивает столичный регион не только моторным и авиационным топливом, но и битумом для строительства и ремонта быстроразвивающейся дорожной сети. Модернизация и оптимизация режимов работы битумного комплекса, внедрение современных цифровых и природосберегающих технологий позволяют нам решать эту задачу все более эффективно, при этом сокращая нагрузку на окружающую среду", – сказал Виталий Зубер.

Ранее стало известно, что "Газпром нефть" в 2021 году увеличила производство топлива на собственных нефтеперерабатывающих заводах на 5,3%. Прирост обеспечили Московский и Омский НПЗ. Совокупно в прошлом году они поставили 32,24 миллиона тонн нефтяного сырья.