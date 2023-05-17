РФ может обложить компании ЕС налогом до 25% при уходе с российского рынка – СМИ

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Компании из государств Евросоюза, которые решили покинуть российский рынок, могут столкнуться с требованием выплатить до 25% от прибыли в России. Об этом сообщает издание Euobserver со ссылкой на неназванный источник в РФ.

По словам инсайдера, речь идет о таких компаниях, как Armani, Clarins, Raiffeisen и других, которые остались в России. После того, как соглашения об избежании двойного налогообложения будут разорваны, Москва обложит новым налогом те организации западных государств, которые еще присутствуют в РФ.

Ранее сообщалось, что западные бренды, полностью или временно приостановившие свою работу в России, могли потерять около двух миллиардов долларов, то есть 3,5% от общей выручки. По словам гендиректора Vector Market Research Дмитрия Чумакова, российский покупатель отличается приверженностью к тем товарам, к которым успел привыкнуть.

Из-за этого, отметил эксперт, покупатель приносит соответствующую прибыль. Поэтому уход западных компаний с российского рынка является болезненным для первых, поделился Чумаков.