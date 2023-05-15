ЕК спрогнозировала падение цены на нефть Brent на 28,4% к 2024 году

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Европейская комиссия (ЕК) спрогнозировала падение средней стоимости нефти марки Brent на 28,4% по сравнению с прошлым годом, до 72,1 доллара за баррель. Об этом говорится в документе ЕК.

Комиссия ухудшила прогнозы по средним ценам нефти Brent в 2022, 2023 и 2024 годах по сравнению с осенним прогнозом, который был опубликован в середине ноября прошлого года.

Так, в 2022 году стоимость нефти снизилась на 1,1% до 100,7 доллара за баррель, а в этом году стоимость уменьшится на 10,2%, достигнув 76,2 доллара за баррель. В 2024 году комиссия прогнозирует, что стоимость одного барреля составит 72,1 доллар, потеряв 7,6%.

ЕК пояснила, что стоимость выросла в начале апреля 2023 года после заявлений стран, которые приняли участие в соглашении о добровольном сокращении добычи нефти до конца текущего года.

"Цены по-прежнему указывают на дальнейшую умеренность в будущем, при этом котировки как на 2023, так и на 2024 год незначительно ниже тех, которые были достигнуты зимой", – указано в документе.

Ранее врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Руслан Давыдов сообщал, что с экспортом нефти и газа из РФ есть определенные трудности. Однако он обратил внимание, что объем экспорта из РФ в первом квартале 2023 года по ряду других позиций превысил показатели 2019 года.



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