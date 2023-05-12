Депутат Госдумы предложил ввести в РФ налог на развлечение для поддержки мобилизованных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России может появиться инициатива об отчислениях 1% со счета в ресторанах в фонд помощи семьям мобилизованных и российской армии. Подобное предложение подготовил думский депутат от фракции КПРФ Михаил Матвеев.

"Готовлю законопроект об отчислениях 1% со счета в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии. Такой своеобразный налог на развлечение в период военного времени", – сообщил парламентарий в своем телеграм-канале.

По словам депутата, подобная наценка не является обременительной, так как она меньше классических чаевых. Однако, подчеркнул Матвеев, в масштабах государства такая сумма станет огромной.

Ранее председатель российского правительства Михаил Мишустин заявил, что кабмин утвердил устав Фонда поддержки участников спецоперации на Украине. По его словам, устав включает перечень органов управления, порядок их формирования, а также компетенции и задачи фонда.