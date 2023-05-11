В ГД внесли законопроект о возвращении льготы по НДФЛ по облигациям и госбумагам

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Депутаты из фракции "Справедливая Россия – За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, который предлагает освободить от НДФЛ доходы россиян по рублевым облигациям организаций из РФ и госбумагам. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

До 2021 года инвесторы получали выгоду от вкладов в облигации, так как процентный доход от них, то есть выплаты по купонам, не облагались налогами на доходы физлиц (НДФЛ), но с 1 января того же года этот пункт исключили из Налогового кодекса, отметили разработчики законопроекта.

Новым документом предлагается восстановление действовавшей два года назад нормы, освобождавшей от НДФЛ процентные доходы, которые россияне получали с обращающихся облигаций других отечественных организаций, номинированным в рублях и эмитированным после 1 января 2017 года.

Также предлагается освободить от налогов суммы от процентов по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР и ряд других ценных бумаг, выпущенных по решению представительных органов местного самоуправления.

При этом парламентарии выступили с решением о внесении изменений на временной основе, до 1 января 2029 года. Новые правила должны распространяться только на доходы граждан-резидентов России.

В пояснительной записке указано, что проект направлен на повышение интереса к российским ценным бумагам, к тому же они позволят гражданам страны сохранить свои денежные средства или приумножить их без налогов.

Законопроект будет препятствовать вывозу капитала за рубеж, поскольку сделает отечественные финансовые инструменты более привлекательными, подчеркнули в записке.

Правительство РФ направило отрицательное заключение на предложенный законопроект, так как его реализация может привести к формированию выпадающих доходов из бюджета, за счет которых должны были обеспечиваться расходные обязательства, в том числе социальных.

Согласно расчетам депутатов и авторов проекта, принятие закона могло бы привести к снижению доходов бюджетов субъектов РФ на сумму около 500 миллионов рублей ежегодно.

В документе нет положений, которые указывали или определяли источники компенсации выпадающих из бюджетов доходов, указано в заключении кабмина.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что ведомство подготовит новые предложения по налогу на доходы физических лиц для граждан, которые работают за границей. По его словам, сначала необходимо сформулировать предложения.

25 апреля правительство РФ приняло решение отозвать из Госдумы законопроект, предусматривающий изменения в налоговом законодательстве, включая повышение НДФЛ для работающих из-за границы.



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