"Ашан" попросил поставщиков не повышать цены до Нового года – СМИ

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Торговая сеть "Ашан" попросила поставщиков не поднимать цены до конца этого года. Об этом заявил "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, представители "Ашана" указали в письме к поставщикам на растущие тенденции подъема цен, которые отмечаются во всех категориях. При этом торговая сеть считает, что по некоторым сегментам увеличение стоимости продукции является обоснованным фактом. Но Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не раз заявляли о необходимости сдерживания инфляции, говорится в заявлении компании.

В связи с этим "Ашан" не собирается повышать ценники на продукцию до 31 декабря 2023 года, поставки которых уже утверждены. Если же поставщик захочет при "настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре", тогда торговая сеть передаст информацию об этом регуляторам.

В компании сообщили изданию, что предлагают поставщикам сдерживать инфляцию перед новогодними праздниками совместными усилиями.

При этом в ретейлере "Лента" получают сведения об увеличении стоимости на все категории товаров, которые сейчас рассматриваются на предмет обоснованности. В X5 Group, "Магните" и Metro не стали комментировать ситуацию. В Ассоциации компаний розничной торговли заявили, что ретейл сдерживает повышение закупочных цен на часть социально значимой продукции, в том числе благодаря собственным издержкам.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обсуждала возможность наказывать за спекуляцию с ценами всех участников рынка. На данный момент такие нормы действуют только в отношении доминирующих компаний. Окончательного решения по перечню предложений по его изменению пока нет.

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