Доллар продолжает расти на торгах 8 августа

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Курс доллара на торгах московской биржи 8 августа продолжает расти относительно дневного максимума. К вечеру он увеличился почти до 65,2 рубля за единицу валюты.

Европейская валюта также продолжает дорожать. Максимальная цена на среду – 75,55 рубля за евро. Такой показатель зафиксирован впервые с мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что превысив отметку в 65 рублей доллар обновил максимум с апреля 2018 года. Аналитики отметили, что рост цены иностранных валют наблюдается на фоне сообщений о возможных новых санкциях против России. Негативно отражается на динамике и стабильная цена на нефть.

Курс доллара может взлететь как минимум до 73 рублей, предупреждают аналитики. Это случится если Вашингтон перейдет от угроз к действиям и примет новые ограничения.