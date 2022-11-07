Аналитик объяснил, почему в течение полугода иностранные бренды начнут возвращаться в РФ

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Большой российский рынок привлекателен для иностранных производителей, утверждает аналитик Российского института стратегических исследований, экономист Михаил Беляев. По его мнению, ситуация с уходом западных брендов сейчас начинает меняться.

Так, компании, занимающиеся автопроизводством, захотят вернуться, так как основном автопарк РФ заполняют иномарки. Также российский рынок не забудут и производители брендовой одежды, бытовой техники, деталей IT-сферы и многие другие.

Эксперт заметил, что желание вернуться у иностранных компаний вызывает не обеспеченная всем необходимым периферия России.

"Нас даже с Европой нельзя равнять. ЕС может быть и больше в два раза по населению, но они уже укомплектованы всем, чем можно", – поделился Беляев в разговоре с Общественной службой новостей.

Ранее сообщалось, что магазины британского производителя одежды Marks&Spencer в РФ закроются до Нового года. Информацию подтвердили сотрудники другого магазина сети, пояснив, что на данный момент ретейлер распродает продукцию со складов из старых завозов.

Аналитики спрогнозировали возвращение иностранных брендов

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