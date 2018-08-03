В ФНС рассказали об основных нарушениях налогового законодательства РФ

Основные нарушения налогового законодательства РФ со стороны юридических лиц связаны с налогами на добавленную стоимость и прибыль организаций. Об этом RT рассказали в Федеральной налоговой службе (ФНС).
Как показали налоговые проверки, проведенные в 2017 году, НДС составлял из общей суммы доначисленных платежей более 50 процентов (189,5 миллиарда рублей), налог на прибыль организаций – более 30 процентов (120,6 миллиарда рублей).
Физические лица и индивидуальные предприниматели чаще всего испытывают проблемы с уплатой НДФЛ.
В ФНС отметили, что по результатам 2,6 тысячи выездных налоговых проверок физлиц и индивидуальных предпринимателей в 2017 году доначислено 8,775 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что ФНС начнет публиковать относившиеся к налоговой тайне данные о бизнесе. Информацию выложат в специальном сервисе на сайте ведомства "Прозрачный бизнес".
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