Подпавшая под санкции СПБ Биржа приостановила торги иностранными акциями

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

СПБ биржа приостановила торги иностранными акциями после попадания в санкционный список США. Об этом сообщает ТАСС.

СПБ биржа в настоящий момент является единственной в РФ площадкой для торговли иностранными акциями. Под американские санкции биржа, в числе других отечественных организаций, подпала 2 ноября.

На сайте биржи также появилась информация, что биржевые торги иностранными и российскими ценными бумагами 3 ноября 2023 года в режиме основных торгов проводиться не будут. При этом возобновление торгов планируется 6 ноября 2023 года.

Днем ранее Владимир Путин заявил, что западные санкции в отношении российской стороны будут усиливаться. Президент призвал быть готовыми к этому. Он напомнил, что в прошедшие годы было принято "бессчетное количество пакетов санкций", в которых "так называемые партнеры" практически запутались.

Новости регионов: все паркоматы во Владивостоке перестали работать из-за санкций