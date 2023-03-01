Федеральное казначейство начало проверять расходы Минобороны РФ в рамках спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Федеральное казначейство организовало проверку расходов министерства обороны РФ на закупку бронежилетов, топлива и средств связи в рамках спецоперации на Украине, заявил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с Михаилом Мишустиным. Об этом сообщает "Интерфакс".

По его словам, проверки военного ведомства были организованы по поручению кабмина по итогам заседания координационного совета по обеспечению нужд ВС РФ. Артюхин пояснил, что они проводятся по четырем ключевым направлениям в рамках специальной военной операции.

"Это расходы на поставку средств индивидуальной бронезащиты, на средства связи, топливо, ГСМ и отдельные вопросы ремонта и производства вооружений и военной техники. Работа будет продолжена", – сказал он.

Мишустин, в свою очередь, высоко оценил важность данной работы. По словам премьера, проверки призваны обеспечить бюджетную прозрачность.

"Здесь смысл – обеспечить прозрачность выделения средств на все нужды, чтобы все задачи, которые были поставлены, были решены и ни одного рубля не было потрачено неэффективно", – отметил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что ключевой задачей для предприятий оборонно-промышленного комплекса является обеспечение боевых частей продукцией, а именно вооружением, техникой, боеприпасами и снаряжением.

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