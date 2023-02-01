Средняя цена нефти Urals в январе упала до 49,48 доллара за баррель

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Средняя стоимость нефти марки Urals в минувшем январе составила 49,48 доллара за баррель, что в 1,7 раза меньше показателя января 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале министерства финансов РФ.

В ведомстве уточнили, что средняя цена нефти Urals в январе 2022 года составила 85,64 доллара за баррель.

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал информацию о том, что российская нефть продается в половину мировых цен и намного дешевле установленного странами G7 потолка.

Эксперт отметил, что нефть Urals торгуется дешевле, поскольку сезон высокого спроса ожидается только весной. Кроме того, РФ вынуждена перестраивать логистику, связанную с поставками нефти данной марки.

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