"Атлас флоры России" запустили в МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
Всю информацию о деревьях, кустарниках и травах страны соберут в "Атласе флоры России". Новый проект запустил Гербарий МГУ имени Ломоносова, сообщает пресс-служба вуза.
Идея основана на принципах гражданской науки. Это значит, что загрузить в систему снимок растения с геоданными может кто угодно. Для этого нужно использовать платформу iNaturalist, где уже создано 85 региональных проектов. При этом специальные знания о растениях не требуются.
Вид дерева или кустарника с фото определят нейросетевые алгоритмы и специалисты-ботаники. "Цель нового проекта – собрать массив фотосвидетельств о деревьях, кустарниках и травах страны от любителей природы и профессиональных натуралистов", – отмечают создатели.
Собранные данные помогут составить карты распространения видов растений в разных регионах.
Отмечается, что можно загружать сразу несколько фотографии растений. Каждое новое изображение совершенствует нейросети. С ростом базы искусственный интеллект все реже ошибается в определении видов.
База данных "Цифровой гербарий МГУ" содержит сведения о том, кто, где и когда собрал растения со всей страны. Площадка развивается как профессиональная платформа по документации разнообразия растений России и мира. Работы по оцифровке коллекции завершили осенью прошлого года.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.