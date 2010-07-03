"Атлас флоры России" запустили в МГУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина

Всю информацию о деревьях, кустарниках и травах страны соберут в "Атласе флоры России". Новый проект запустил Гербарий МГУ имени Ломоносова, сообщает пресс-служба вуза.

Идея основана на принципах гражданской науки. Это значит, что загрузить в систему снимок растения с геоданными может кто угодно. Для этого нужно использовать платформу iNaturalist, где уже создано 85 региональных проектов. При этом специальные знания о растениях не требуются.

Вид дерева или кустарника с фото определят нейросетевые алгоритмы и специалисты-ботаники. "Цель нового проекта – собрать массив фотосвидетельств о деревьях, кустарниках и травах страны от любителей природы и профессиональных натуралистов", – отмечают создатели.

Собранные данные помогут составить карты распространения видов растений в разных регионах.

Отмечается, что можно загружать сразу несколько фотографии растений. Каждое новое изображение совершенствует нейросети. С ростом базы искусственный интеллект все реже ошибается в определении видов.

База данных "Цифровой гербарий МГУ" содержит сведения о том, кто, где и когда собрал растения со всей страны. Площадка развивается как профессиональная платформа по документации разнообразия растений России и мира. Работы по оцифровке коллекции завершили осенью прошлого года.