Птенцы перуанского пингвина появились на свет в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пингвины Гумбольдта, известные также как перуанские, вывели потомство в Московском зоопарке. Этот вид птиц находится под угрозой вымирания. Четыре птенца вылупились чуть больше месяца назад, первый детеныш появился на свет 1 января, еще два пингвиненка – 3 января, последний – 5 января.

Основную часть времени малыши проводят в гнезде, в одной из пещер теплого вольера в "Доме птиц". Уже через месяц они научатся плавать и будут чаще появляться в вольере вместе с родителями.

Сейчас пингвинята покрыты пухом, сохраняющим тепло их тела. Затем у них появится оперение серого цвета, которое еще будет отличаться от окраса взрослых особей. У них голову и спину покрывают черные перья, а белый живот украшает темное широкое кольцо. Белая полоса есть также на голове, основание клюва покрыто розовым оперением. Птицы вырастают до 70 сантиметров в высоту, вес составляет около пяти килограммов. В неволе они могут прожить более 30 лет. Основной рацион – рыба салака.

Сейчас малышей кормят родители, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Самостоятельно брать рыбу из рук работников зоосада они начнут примерно через полгода.

"Перевести птенцов на самостоятельное кормление – задача не из легких. Нашим зоологам предстоит долгая работа, чтобы молодые пингвины научились брать еду у них из рук, – рассказала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова. – Пока о них заботятся родители, причем в процессе кормления и воспитания, равно как и высиживания яиц, участвуют и самец, и самка. Пингвины — одни из самых заботливых родителей в животном мире."

Это уже не первое потомство, которое появляется в зоопарке у пингвинов Гумбольдта, внесенных в Международную Красную книгу. Стая этих птиц в зоосаде теперь насчитывает 20 особей. Они приносили потомство и в прошлом году. Тогда на свет появились шесть пингвинят.

Естественной средой обитания пингвинов Гумбольдта является скалистое западное побережье Южной Америки и соседние острова. Там проходит холодное Перуанское течение. По своей природе они моногамны, мировая популяция насчитывает около 12 тысяч пар.

В конце 2017 года коллекцию Московского зоопарка пополнили шесть папуанских (субантарктических) пингвинов – три самца и три самки от двух до 13 лет. Их привезли в рамках европейской программы по сохранению этого вида в неволе. Их вольер расположен рядом с перунаскими пингвинами в "Доме птиц".

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