В Москве началось благоустройство парка имени Святослава Федорова

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В Бескудниковском районе Москвы приступили к благоустройству парка имени Святослава Федорова. Основные работы планируется завершить до конца лета, сообщает Агентство "Москва".

По словам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, сейчас ведется прокладка кабельной цивилизации и устройство водостока. Рабочие демонтируют старое покрытие.

Бирюков отметил, что работы не мешают горожанам безопасно передвигаться по парку и не ограничивают проход в сторону станции метро "Селигерская". В парке установили информационные щиты, а зону ремонта отделили ограждениями.

В парке появятся велодорожки с покрытием из асфальтобетона и детские велодорожки с резиновым покрытием. Также обустроят детские и спортивные площадки, площадки для мини-футбола и хоккея.

Планируется высадить 175 деревьев, около 6 тысяч кустарников и разбить более 2 тысяч квадратных метров цветников и клумб. В парке установят малые архитектурные формы.

Работы по комплексному благоустройству и озеленению пройдут на общей площади 24,6 гектара.