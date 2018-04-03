Сад ароматов и аллея зонтов: как изменится парк имени Святослава Федорова

03 апреля 2018, 13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Парк имени Святослава Федорова на севере столицы благоустроят с учетом предложений москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Памятники Святославу Федорову и героям Великой Отечественной войны облагородят, дорожки вымостят брусчаткой, а систему освещения заменят на более современную. В парке также установят камеры видеонаблюдения и оборудуют удобную систему навигации.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Кроме того, отдельные зоны отдыха обустроят для детей, пенсионеров, спортсменов, хозяев собак и других гостей парка. Отмечается, что площадки для родителей с маленькими детьми оставят на прежнем месте, но сделают более яркими, интересными и безопасными для ребят. В центральной части парка установят детские аттракционы, оборудуют танцплощадку, а главную аллею украсит сухой фонтан. По соседству расположится сцена для выступлений и праздничных мероприятий. Еще одной особенностью парка станет аллея зонтов. После прогулки по ней посетители парка смогут заглянуть в сад ароматов или отдохнуть в одной из беседок.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Помимо этого, в парке появятся спортивные площадки с тренажерами, а также поле для хоккея и мини-футбола со зрительскими трибунами и раздевалками. Для любителей велоспорта проложат специальные дорожки и откроют велопрокат. Отдельно организуют лыжные трассы, а по соседству с детскими площадками возведут деревянную горку для катания на санках.
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