25 июля, 12:12
Фото: stroi.mos.ru
Сухой фонтан появится в "Парке имени Святослава Федорова" на севере столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
Специалисты уже завершили основные земляные работы – выкопали котлован, укрепили откосы и уложили песчаное основание. Готово и бетонное основание под будущий фонтан, покрытое двумя слоями гидроизоляции. Началась подготовка к обустройству трех чаш фонтана и монтажу оборудования.
"После завершения всех работ площадь сухого светодинамического фонтана составит более 140 квадратных метров. В дневном режиме струи фонтана заиграют из 48 форсунок, с различной высотой и скоростью. В вечернее время их подсветят яркими динамически изменяющимися цветами", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".
Заммэра напомнил, что специалисты ведут работы и в самом парке. Там обновляют сеть тропинок, устанавливают детские и спортивные площадки. В южной части парк обустраивают газоны и сеют траву. В некоторых местах уже мостят дорожки бетонной плиткой различных цветов. На 90 процентов выполнены работы по укладке кабельной канализации.
Все участки, где идут работы, огородили. Для жителей района установили информационные щиты, рассказывающие как пройти к метро, миновав ремонт, добавил Бирюков.
Ранее сообщалось, что количество парков в столице за последние годы выросло со 130 до 500. На 2018 год запланированы работы более чем на 80 зеленых территориях. Во время благоустройства будут сохранять исторический облик парков.
"Москва в цифрах": сухие фонтаны
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: