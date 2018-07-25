Сухой фонтан появится в "Парке имени Святослава Федорова" на севере столицы. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Специалисты уже завершили основные земляные работы – выкопали котлован, укрепили откосы и уложили песчаное основание. Готово и бетонное основание под будущий фонтан, покрытое двумя слоями гидроизоляции. Началась подготовка к обустройству трех чаш фонтана и монтажу оборудования.

"После завершения всех работ площадь сухого светодинамического фонтана составит более 140 квадратных метров. В дневном режиме струи фонтана заиграют из 48 форсунок, с различной высотой и скоростью. В вечернее время их подсветят яркими динамически изменяющимися цветами", – цитирует Бирюкова Агентство "Москва".

Заммэра напомнил, что специалисты ведут работы и в самом парке. Там обновляют сеть тропинок, устанавливают детские и спортивные площадки. В южной части парк обустраивают газоны и сеют траву. В некоторых местах уже мостят дорожки бетонной плиткой различных цветов. На 90 процентов выполнены работы по укладке кабельной канализации.

Все участки, где идут работы, огородили. Для жителей района установили информационные щиты, рассказывающие как пройти к метро, миновав ремонт, добавил Бирюков.

Ранее сообщалось, что количество парков в столице за последние годы выросло со 130 до 500. На 2018 год запланированы работы более чем на 80 зеленых территориях. Во время благоустройства будут сохранять исторический облик парков.