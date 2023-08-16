Концерн Hugo Boss сообщил, что оставит только часть бизнеса в России

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Немецкий концерн Hugo Boss AG переориентирует бизнес в РФ и направит его на осуществление оптовых поставок. Переговоры о продаже активов российской стороне уже начали вестись, заявил источник на рынке торговой недвижимости. Об этом сообщает "Коммерсант".

В данный момент немецкая компания пересматривает структуру бизнеса в РФ и находится в поиске решения, которое будет подходить бизнес-модели концерна, отметили в пресс-службе Hugo Boss.

Согласно данным годовой отчетности российского представительства компании, в 2022 году "Хьюго Босс Рус" владело 19 торговыми точками в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Выручка за прошлый год снизилась на 17% год к коду, составив 6,3 миллиарда рублей, компания понесла убыток в 26,2 миллиона рублей, при этом чистая прибыль составила 406 миллионов рублей, указано в СПАРК.

Отмечается, что до 2020 года магазинами Hugo Boss занималась компания ООО "Трейд менеджмент", в том числе владеющая и сетью Lady&Gentleman City, однако после решения немецкой компании открыть собственный бизнес в РФ, они продолжили сотрудничать с дистрибутором.

В марте прошлого года немецкий концерн сообщил о приостановке работы розничных точек и онлайн-площадок на территории РФ, но компания продолжала торговлю через оптовые каналы, об этом свидетельствуют данные Росаккредитации.

Hugo Boss сможет продолжить поставлять товары в РФ в рамках опта, однако как и многие компании ей пришлось так или иначе покинуть российский рынок из-за западных санкций, заявила старший директор CORE.XP Марина Малахатько.

При этом переход на осуществление только оптовых поставок не позволит должным образом контролировать единообразие цен на одежду и обувь, качество сервиса и продажи, добавила она.

По словам старшего директора по агентским услугам департамента торговой недвижимости Commonwealth Partnership Анны Маньковой, бренд всегда демонстрировал хороший уровень продаж в России, поэтому принятое Hugo Boss решение будет использоваться достаточно успешно.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов отметил, что наличие розничной торговли может увеличить прибыль бренда в два раза, к тому же Hugo может быть невыгодно покидать российский рынок, так как она не сможет следить за поставками товаров в страну, это может привести к росту контрафактной продукции на рынке.

Ранее сообщалось, что шведская компания Essity, владеющая брендами Zewa, Libresse и Liber, продала бизнес в России за 117 миллионов долларов и покинула рынок РФ. Покупателем активов стала компания "Новые технологии". Ее владельцем является бизнесмен Игорь Шилов.



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