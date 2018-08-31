Водителей призвали быть внимательными в преддверии нового учебного года

31 августа 2018, 10:30
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Ольга Андреева
Центр организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД) и столичная Госавтоинспекция (ГИБДД) призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах в преддверии нового учебного года.
"Необходимо обратить внимание: возле учебных заведений установлен пониженный скоростной режим, этим ограничениям надо следовать. Кроме того, необходимо обеспечить хорошую видимость автомобиля в любых погодных условиях. Следует соблюдать все требования ПДД относительно включенного света фар, в дневное время суток всегда включать ближний свет фар. Это позволит избежать аварий из-за неосторожности детей", – отметили в ЦОДД.
Как сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД, автомобилистам следует учитывать, что после долгих каникул не все дети адаптировались к учебному ритму, и не все ученики помнят о необходимости соблюдения правил безопасности на дороге.
Также многие школьники начинают посещать учебное заведение без сопровождения взрослых и не всегда соблюдают правила поведения на дороге, что может стать причиной ДТП.
Специалисты также напомнили родителям, что необходимо рассказать детям о ПДД и собственным примером демонстрировать безопасное поведение на дороге.
Ранее замруководителя ЦОДД Александр Ходаков сообщил, что транспортная инфраструктура столицы готова к новому учебному году. Он также отметил, что особое внимание уделяется безопасности подходов и подъездных путей к школам, устанавливаются светофоры и лежачие полицейские.
В конце августа на отремонтированных участках дорог около школ в Москве начали наносить знаки "Осторожно, дети!". Знаки должны прослужить до конца учебного года, до апреля-мая 2019 года.
Конфигурация у знака сложная. Нанесение требует особой технологии и осуществляется вручную. Специалисты работают с холодным пластиком методом аппликации.
Также накануне нового учебного года проект "Безопасные дороги" объявил о запуске в регионах акции "Дорога к школе". Он направлен на выявление опасных для детей участков на пути к учебным заведениям.
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