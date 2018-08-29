Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

29 августа 2018, 03:00

Акция "Дорога к школе" стартовала в регионах России

образование дети

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Проект "Безопасные дороги" объявил о запуске в регионах акции "Дорога к школе". Он направлен на выявление опасных для детей участков на пути к учебным заведениям.

"Активисты проекта проведут выездные проверки состояния пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. В ходе мониторинга в регионах планируется проверить около 700 проблемных участков", – цитирует Агентство "Москва" координатора проекта, депутата Госдумы Сергея Бидонько.

По его словам, по результатам акции органам власти будут представлены инициативы по повышению безопасности детей на наиболее опасных участках дорог. Предложения будут подготовлены с учетом мнения родителей школьников.

Ранее столичные власти сообщили, что в этом году за парты сядут 105 тысяч первоклассников. Правительство Москвы доложило о готовности столичных школ и других учебных заведений к Дню знаний.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать