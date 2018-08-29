Акция "Дорога к школе" стартовала в регионах России

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Проект "Безопасные дороги" объявил о запуске в регионах акции "Дорога к школе". Он направлен на выявление опасных для детей участков на пути к учебным заведениям.

"Активисты проекта проведут выездные проверки состояния пешеходных переходов вблизи образовательных организаций. В ходе мониторинга в регионах планируется проверить около 700 проблемных участков", – цитирует Агентство "Москва" координатора проекта, депутата Госдумы Сергея Бидонько.

По его словам, по результатам акции органам власти будут представлены инициативы по повышению безопасности детей на наиболее опасных участках дорог. Предложения будут подготовлены с учетом мнения родителей школьников.

Ранее столичные власти сообщили, что в этом году за парты сядут 105 тысяч первоклассников. Правительство Москвы доложило о готовности столичных школ и других учебных заведений к Дню знаний.