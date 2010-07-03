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10:07

Сеул выразил протест Москве из-за инцидента с самолетом

безопасность общество

10:07

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сеул выразил протест Москве из-за возможного вторжения российского военного самолета в воздушное пространство Южной Кореи.

"Мы рассматриваем эту ситуацию как крайне серьезную. Если такое поведение повторится, мы предпримем намного более сильные меры", – цитирует РИА Новости спецпредставителя президента Южной Кореи, советника по вопросам безопасности Чон Ый Ёна.

Инцидент произошел утром во вторник, 23 июля, в районе острова Токто. По данным южнокорейской стороны, российский бомбардировщик якобы дважды вторгся в чужое пространство над Японским морем. Полет длился около трех минут. Истребители ВВС Кореи сделали предупредительные выстрелы. Пострадавших нет.

В Минобороны РФ ситуацию на данный момент не прокомментировали.

В середине июля миграционные службы Южной Кореи не пустили в страну 16 российских туристов. В аэропорту Сеула заподозрили, что прибывшие туристы намерены незаконно устроиться на работу, так как они не знали ни одной достопримечательности страны, куда прилетели.

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безопасность общество

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