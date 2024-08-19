Тревожные кнопки установили в парке у пруда Бекет на юге Москвы

Фото: Тимофей Мелентьев

Депутат Мосгордумы Ольга Мельникова рассказала, что в парке у пруда Бекет, расположенном в Донском районе столицы, установили кнопки экстренного оповещения для безопасности отдыхающих. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Инициатива установить тревожные кнопки в парке появилась, после того как в начале лета двое мужчин устроили пьяный дебош на местном пруду. Полиция приехала лишь через 40 минут. Тогда вместе с активными жителями мы решили организовать в парке дежурство дружинников и оборудовать территорию кнопками экстренного оповещения", – рассказала Мельникова.

По ее словам, после инцидента коллективное обращение за установку тревожных кнопок подписали более 1,5 тысячи москвичей.

"Команда мэра Москвы всегда учитывает пожелания жителей, поэтому мы были уверены, что результат будет достигнут. В итоге менее чем через месяц в парке были установлены четыре кнопки экстренного оповещения. Кроме того, активисты проекта "Безопасная столица" организовали посменное дежурство в окрестностях пруда. Это принципиальный вопрос, который нам просто необходимо было решить. В теплое время года в парке всегда много детей и подростков. Обеспечить их безопасность – наш главный приоритет", – отметила Мельникова.

Она также напомнила, что ранее были собраны подписи за очистку пруда. Специалисты ГУП "Мосводосток" выявили критическое зарастание водоема (более 50% площади) и выраженные эрозийные процессы в береговой полосе. В результате они провели очистку зеркала воды и трехметровой прибрежной зоны от мусора. Полную очистку и берегоукрепление планируется проводить вторым этапом после проведения всех предусмотренных законом процедур.

К 1 сентября на столичных дорогах появится около 10 тысяч знаков "Осторожно, дети!". Традиционно с началом нового учебного года увеличивается число детей и подростков на улицах города, поэтому перед 1 сентября городское хозяйство Москвы проводит работы по обновлению дорожной разметки возле школ, детских садов, культурно-досуговых центров, библиотек и спортивных комплексов.

Эта разметка дублирует дорожный знак "Дети", ее главная цель – предупредить водителей, что в этом районе следует быть готовым к внезапному появлению ребенка на дороге, соответственно, необходимо снизить скорость и быть предельно внимательным.

