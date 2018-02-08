США в Сирии захватывают экономические активы – Минобороны РФ

Фото: AP/Sgt. 1st Class Robert Lemmons/U.S. Army

Инцидент с обстрелом ополченцев показал, что США на территории Сирии не борются с "Исламским государством" (запрещенная в РФ террористическая организация), а захватывают "экономические активы" страны. Такое заявление сделали в Минобороны РФ.

"Произошедший инцидент в очередной раз продемонстрировал, что истинной целью продолжения незаконного нахождения сил США на территории Сирии является уже не борьба с международной террористической группировкой ИГИЛ, а захват и удержание под своим контролем экономических активов, принадлежащих только Сирийской Арабской Республике", – сказали в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что более 100 военнослужащих из правительственных войск Сирии ликвидированы в результате удара, нанесенного коалицией во главе с США. Удар пришелся в пешую группу численностью около 500 человек. Группу поддерживала артиллерия, танки, множественные ракетные пусковые системы и минометы.

Коалиция США также открыла огонь по сирийским войскам в ответ "на неспровоцированное нападение на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС), которые пользуются поддержкой американцев.