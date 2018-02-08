Коалиция во главе с США уничтожила более 100 военнослужащих сирийской армии

Фото: AP/DHA-Depo Photos

Более 100 военнослужащих из правительственных войск Сирии ликвидированы в результате удара, нанесенного коалицией во главе с США, сообщает Reuters со ссылкой на источник в американском руководстве.

Удар пришелся в пешую группу численностью около 500 человек. Группу поддерживала артиллерия, танки, множественные ракетные пусковые системы и минометы.

Ранее сообщалось, что коалиция США открыла огонь по сирийским войскам в ответ "на неспровоцированное нападение на штаб "Сил демократической Сирии" (СДС), которые пользуются поддержкой американцев.

Нападения якобы произошло в 8 километрах к востоку от согласованной линии соприкосновения, в тот момент, когда военнослужащие стран-членов коалиции находились вместе с партнерами из СДС.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!