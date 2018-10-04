В Пентагоне пообещали создать гиперзвуковое оружие раньше намеченного срока

Фото: портал Москва 24

Гиперзвуковое оружие поступит на вооружение США раньше, чем ожидалось. Такое заявление сделал первый замминистра обороны страны Патрик Шанахан.

"Мы собираемся начать летать раньше и чаще, чем люди ожидали от нас", – сказал он, передает РИА Новости.

Шанахан также отметил, что подход США к разработке гиперзвукового оружия в будущем будет включен в запросы на оборонные бюджеты. По словам замминистра, сейчас Пентагон занимается подсчетами необходимого финансирования.

Весной 2018 года сообщалось, что Пентагон заключил контракт на производство и поставку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с компанией Lockheed Martin. По данным СМИ, новое вооружение обойдется Минобороны США в 928 миллионов долларов.

Заключенный контракт – одна из двух мер по созданию гиперзвукового оружия. Второй является совместный проект ВВС США и управления перспективных исследовательских проектов Минобороны. Его результаты ожидаются к 2023 году.

Тогда же председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты бессильны перед гиперзвуковым оружием России. По словам генерала, США не обладает эффективными средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия. Единственной защитой страны от гиперзвукового оружия американский генерал назвал "угрозу ядерного возмездия".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!