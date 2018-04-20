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Технологии

20 апреля 2018, 10:49

Пентагон заключил контракт на производство гиперзвукового оружия

технологии безопасность за рубежом

Фото: ТАСС/Zuma/Department of Defense

Пентагон заключил контракт на производство и поставку прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с компанией Lockheed Martin. Новое вооружение обойдется Минобороны США в 928 миллионов долларов, сообщает "Газета.ру".

Сроки на исполнение контракты пока не известны. Предполагается, что ракетами данного типа будут оснащаться самолеты ВВС США.

Заключенный контракт – одна из двух мер по созданию гиперзвукового оружия. Второй является совместный проект ВВС США и управления перспективных исследовательских проектов Минобороны. Его результаты ожидаются к 2023 году.

Ранее председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что Соединенные Штаты бессильны перед гиперзвуковым оружием России.

По его словам, США не обладают эффективными средствами защиты непосредственно от сверхзвукового оружия.

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