Москва онлайн: как происходит сортировка отходов на заводе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

14 ноября Москва онлайн расскажет о том, как складывается судьба вторсырья после того как оно попадает в контейнеры. Мы проследим, как за мусором приезжает специальная машина и увозит его на мусоросортировочный завод. Сотрудники завода проведут экскурсию, в ходе которой мы узнаем о процессе сортировки отходов и распределении вторсырья, а также о том, что должен делать каждый житель столицы с мусором.

Часть производственного процесса на заводе осуществляется в автоматическом режиме. Отходы сортируют роторные и магнитные сепараторы, вручную отделяют цветное стекло, картон, несколько видов пластика, тетрапак. В смену на сортировочном комплексе работают 86 человек. Всего на объекте трудятся более 300 сотрудников. Компания отбирает в процессе сортировки 25 компонентов вторичного сырья.

Смотрите трансляцию экскурсии 14 ноября в 13:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.