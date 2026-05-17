Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 мая, 19:50

Транспорт

Трамваи № 17 задерживаются на проспекте Мира в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Трамваи № 17 задерживаются в районе остановки "Улица Докукина" на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с задержкой транспорта маршрут был временно изменен. Пассажиров призвали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей.

Ранее пассажиры совершили более 2 миллионов поездок на втором Московском трамвайном диаметре Т2. Сергей Собянин отметил, что ежедневный пассажиропоток по пути следования маршрута только за первый месяц работы увеличился на 66% и достиг 83 тысяч поездок.

Этот трамвайный диаметр является самым длинным в мире. Он охватывает 13 столичных районов, 31 станцию метро, МЦК, МЦД и 4 вокзала.

Вместе с тем в Москве появится новый трамвайный маршрут от района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы. За счет этого горожане смогут добираться до станций метро гораздо быстрее. Например, время в пути до станции "Шоссе Энтузиастов" сократится с 38 до 23 минут, а до "Авиамоторной" москвичи смогут доехать за 29 минут вместо 42.

Пассажиропоток маршрута Т2 за месяц вырос на 66%

Читайте также


транспортгород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика