Трамваи № 17 задерживаются на проспекте Мира в Москве

Трамваи № 17 задерживаются в районе остановки "Улица Докукина" на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В связи с задержкой транспорта маршрут был временно изменен. Пассажиров призвали соблюдать внимательность и следить за объявлениями водителей.

Ранее пассажиры совершили более 2 миллионов поездок на втором Московском трамвайном диаметре Т2. Сергей Собянин отметил, что ежедневный пассажиропоток по пути следования маршрута только за первый месяц работы увеличился на 66% и достиг 83 тысяч поездок.

Этот трамвайный диаметр является самым длинным в мире. Он охватывает 13 столичных районов, 31 станцию метро, МЦК, МЦД и 4 вокзала.

Вместе с тем в Москве появится новый трамвайный маршрут от района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы. За счет этого горожане смогут добираться до станций метро гораздо быстрее. Например, время в пути до станции "Шоссе Энтузиастов" сократится с 38 до 23 минут, а до "Авиамоторной" москвичи смогут доехать за 29 минут вместо 42.

