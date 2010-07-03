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Культура

27 сентября, 00:03

Вечерний огонек и компот на полдник: зачем взрослые едут в лагерь?

туризм культура

Был такой мем: "Открылся детский сад для взрослых с полдником и обязательным дневным сном. Заберите меня туда!" Шутки шутками, а идея давно лежала на поверхности: взрослые люди тоже иногда не хотят ничего решать, а хотят тихий час, эстафету и мультики по расписанию. Для чего нужны "взрослые" лагеря и кто туда едет, разбиралась наш туристический обозреватель Екатерина Васильева.

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Лагеря для взрослых отличаются от детских только содержанием программ, а режим там примерно такой же. Вплоть до того, что во многих запрещен алкоголь. Тренд на лагеря для взрослых появился недавно и сегодня процветает наряду с модой на самостоятельные путешествия. Почему же взрослых людей тянет снова объединяться в отряды с вожатыми?

Какие бывают лагеря

Разные. Одними из первых появились спортивные лагеря. Люди под присмотром тренера собирались вместе и уезжали в какое-нибудь красивое место, чтобы тренироваться, правильно питаться и проводить время в компании таких же поклонников спорта.

Также популярны языковые лагеря, в которых люди собираются выучить или прокачать иностранный язык. Погружение в среду и выключение из привычных реалий оказались довольно продуктивной штукой, и со временем начали появляться лагеря для взрослых разной тематической направленности. Есть лагеря для начинающих (и не очень) предпринимателей по прокачке прикладной креативности. Там люди собираются вместе, изучают креативные методики и учатся применять их на практике, обмениваются опытом, придумывают совместные проекты, проводят разные мастерские и делятся друг с другом знаниями.

Бывают лагеря для фрилансеров, где учатся тайм-менеджменту и продуктивности на "удаленке". В лагерях психологической поддержки помогают справиться со сложным периодом в жизни и разобраться со своими внутренними тараканами. Чтобы отдохнуть от бесконечного потока информации, есть специальные диджитал-детокс-лагеря, где нельзя пользоваться никакими гаджетами, и многое-многое другое.

Что там происходит?

Внутри организация взрослого лагеря практически ничем не отличается от детского: та же схема, только контент взрослый. Там также есть режим дня с трехразовым питанием, тематические мероприятия и вечерние огоньки. Знакомиться, кстати говоря, обычно принято (тоже как в детстве) без всяких социальных реверансов: "Привет, меня зовут Катя, давай дружить?"

Со стороны лагерь для взрослых может напоминать тренинг личностного роста или тимбилдинг. Организаторы "взрослых" лагерей всячески открещиваются от такого сравнения, так как все подобные мероприятия построены на том, чтобы вывести человека из зоны комфорта и подтолкнуть его к развитию.

Фото: depositphotos/Sonyachny

Лагерь существует не для этого, лагерь – для того, чтобы в эту зону комфорта, наоборот, наконец-то войти.

Откровенно говоря, даже содержание программы – дело вторичное, главное в организации лагеря для взрослых – это создание атмосферы, в которой можно расслабиться и в которой захочется шевелить мозгами.

Кто туда едет?

Целевая аудитория лагерей для взрослых – это молодые люди, обычно от 25 до 40 лет. Однако есть и вчерашние студенты, и пенсионеры. Обычно это люди, ориентированные на профессиональный успех, неравнодушные, открытые новому. Те, кого вопрос: "Нравится ли мне то, что я делаю?" – волнует больше, чем: "Как побольше заработать?" Этот опыт вряд ли для тех, кто и так уже все знает, и "экспертов по всем вопросам", скорее для тех, кто любит учиться и ценит новые впечатления.

Зачем взрослому человеку в лагерь?

Первая версия самая очевидная: в лагерь в сознательном возрасте нас тянет ностальгия. Это место, где нам было весело и прикольно, где нас кормили, развлекали, где мы знакомились с другими ребятами и рассказывали по ночам страшилки про красную простыню.

В это ощущение безопасности и беззаботности хочется "занырнуть" хотя бы ненадолго и во взрослом возрасте, а лагерь – как раз то место, где нас туда могут вернуть.

Практически у каждого взрослого человека есть одна и та же проблема – не хватает времени на самого себя. Каждому из нас нужно постоянно менеджерить кучу разных вещей: рабочие задачи, как там дела у детей в школе, кто сегодня погуляет с собакой, надо придумать планы на выходные, чтобы и с пользой, и не ушататься до изнеможения.

Фото: depositphotos/NatashaFedorova

Даже при наличии помощников сотню разных дел приходится держать в голове, и на долгой дистанции это выматывает. Многие из нас научились неплохо справляться с ежедневной текучкой, но выбросить все это из головы никак не получается, поэтому груз обязательных и не очень дел постоянно "фонит" и не дает расслабиться в полном смысле этого слова.

Главное в лагере – то, что обо всем этом за нас думают другие люди. Нам не нужно выбирать, что приготовить и даже в какой ресторан пойти, нужно только вовремя прийти в столовую. И главное отличие от любого другого отпуска: куда пойти и чем заняться – тоже решают люди, которым мы это поручили.

Нам грамотно организуют досуг по нами же выбранному профилю, нас развлекают и учат новым штукам, которые лично нам интересны. И что получается в итоге? Если не приходится греть себе голову ежедневной рутиной (и от нее же уставать), высвобождается куча энергии на то, чтобы заняться тем, чем действительно тянет заниматься, или хотя бы подумать в ту сторону: "А чего я вообще хочу и что я люблю делать?"

Главное, что вы получаете в лагере, – это свободную голову, компанию единомышленников и атмосферу. И в итоге получается довольно любопытная штука: у каждого из "отряда" появляется время и энергия на то, чтобы что-то придумать и заняться тем, на что давно не хватало ресурса, и из таких людей, которые наконец выдохнули, складывается довольно продуктивная и энергичная компания. В такой среде легко чем-то вдохновиться и получить импульс для развития.

Так что лагерь – это не про новые знания, скилы и конкретные результаты, как после тренинга или семинара. Лагерь для взрослых – это про благоприятное пространство для перезагрузки, которого многим из нас в обычной жизни очень не хватает.

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Васильева Екатерина

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