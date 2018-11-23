Саратовский депутат Бондаренко рассказал о последствиях "министерской диеты"

Депутат Саратовской областной думы Николай Бондаренко накануне завершил эксперимент, в рамках которого питался на 3,5 тысячи рублей в месяц. Сегодня он чувствует себя довольным и уже готовится к дальнейшей работе по повышению прожиточного минимума. Портал Москва 24 поговорил с Бондаренко об итогах "министерской диеты", о планах на будущее и флешмобе для депутатов.

Как вы себя чувствуете, понимая, что сегодня уже можно кушать все?

Я счастлив, что, наконец, могу поесть в удовольствие. Сегодня у меня был замечательный завтрак – я наелся. Вместо моих обычных 1,3 яйца, к которым я за месяц уже привык, сегодня был добротный омлет с овощами и мясом – он очень поднял мне настроение. Собственно, я очень доволен в этом плане.

Сколько вы в итоге потеряли в весе?

Сегодня утром я контрольно взвесился. Итог такой: на весах у меня было 87,1 против, 94,5, которые были первоначально. Почти 7,5 килограмм ушло. Безусловно, это ненормальная ситуация для моего организма, потому что я занимался спортом, у меня не было лишнего веса – на протяжении многих лет был фиксированный вес. Как говорят специалисты, проблема здесь, безусловно, кроется в плохом питании. И это, в первую очередь, была потеря мышечной массы. В итоге, как и обещал, сделал дополнительную дырку на ремне – получилось даже две дырки.





Как вы сегодня себя чувствуете? К врачу обращались?

У меня была очень сильная потеря в весе. Но мое эмоциональное и психологическое состояние... вы должны понимать, когда чувство голода не покидает, это является причиной раздражительности, усталости, рассеянности. Эти вещи стали обыденностью для меня в этот период. К врачу я не обращался, и я являюсь противником той позиции, что за такой короткий срок в здоровом молодом организме могут произойти какие-то радикальные изменения. Все-таки, какие-то запасы есть, которые не позволят появиться хроническим заболеваниям, способствовать резкому ухудшению здоровья. Тем не менее, отсутствие в рационе необходимого количества овощей, фруктов, необходимого количества кисломолочных продуктов несет ущерб здоровью. Нельзя себе позволить ни молоко, ни творог, ни сливочное масло, ни сметану, ни нормальное мясо – говядину, баранину и так далее. В "министерской диете" предусмотрена только курица, и та – в ограниченных количествах. А у нас так постоянно живут миллионы.

Что планируете делать дальше с вашим экспериментом?

Я подготовил законодательную инициативу, инициативу регионального парламента в Государственную думу об увеличении потребительской корзины до 10 тысяч рублей минимально. И, собственно, если коллеги меня не поддержат, тогда я буду через депутатов ГД просить внести эту инициативу в Госдуму напрямую.

Петиция, где вы просите поднять прожиточный минимум, к настоящему моменту набрала 192 тысячи подписей. Она как-то поможет? Стало ли больше сторонников среди депутатов?

Она уже помогла, однозначно. В первую очередь, наша главная задача как депутатов – использовать парламент как трибуну, как рупор и призывать общество обращать внимание на важные вопросы, проблемы, призывать их объединиться, проявить солидарность, которая сегодня в обществе имеет место быть – это лучшее средство развития для того, чтобы решить насущные проблемы.

На работе, как и раньше, мои коллеги по фракции меня поддерживают, слова поддержки высказывало и московское руководство. А у оппонентов не может быть другого мнения. Они смотрят негативно, потому что должны как-то оправдать ошибочность своих взглядов. Поэтому они с насмешкой и иронией пытаются превратить все это дело в шутку, исказить цели, которые я преследую.





Снимок с видео YouTube/webextrim video

Не думали о флешмобе для депутатов других регионов? Чтобы они на своем примере показали, можно ли прожить на "министерской диете"?

Хорошая идея. Возможно, так и правильнее будет поступить. Пока я подготовил инициативу. Посмотрим, какие у нее будут итоги, а в качестве дополнительной меры – рассмотрю это предложение.

Возвращаясь к еде, когда вы пойдете в магазин? Карамельки купите?

Я не буду скрывать – очень люблю сладкое. Для меня булочка или пирожные, шоколадки – это очень востребовано. Но врачи крайне рекомендуют воздержаться от резкого потребления этих продуктов, потому что это может спровоцировать вред здоровью. По этой причине, начинать надо со сладких фруктов, и вводить это все в свой рацион постепенно.

Сегодня даже без маленького кусочка шоколадки? Честно говоря, не верится.

Нет, шоколадку – нет. Я планировал попробовать какое-то печенье, на которое постоянно засматривался во время диеты. Наверное, схожу приобрету его и пообедаю.



Бондаренко принял решение питаться на 3,5 тысячи рублей в месяц после спора с экс-министром Соколовой, которая высказала мнение, что для удовлетворения "минимальных физиологических потребностей" этой суммы достаточно.

Анастасия Павелко