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19 ноября, 08:10

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Врач Антонова объяснила, почему важно начинать день без гаджетов

Вечный онлайн: почему нельзя начинать день с телефона

Использование гаджетов с раннего утра мешает качественно провести день, утверждают эксперты. Почему важно отвлекаться от экранов, рассказала в программе "Доктор 24" врач общей практики и клинический нутрициолог Дарья Антонова.

Ни минуты покоя

Фото: 123RF/yacobchuk

Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Например, телефон служит не только для связи, но и в качестве будильника, а также источника новостей. Из-за этого у большинства выработалась привычка постоянно проверять гаджеты, что плохо отражается на самочувствии, отметила Дарья Антонова.

Информация, на которую мы можем наткнуться, не всегда радует. Вместо того чтобы начать день бодро и весело, человек расстраивается. Кроме того, использование телефона смещает фокус с базовых утренних потребностей на что-то менее важное.
Дарья Антонова
врач общей практики, клинический нутрициолог

Избавиться от привычки постоянно заглядывать в экран устройства поможет "Авиарежим" – он находится в настройках. Заряжать гаджет следует перед сном в другой комнате. Помимо этого, не нужно тянуться за телефоном сразу после пробуждения. Чтобы этого избежать, его можно заменить на обычный или электронный будильник.

Кроме того, устройства не рекомендуется брать с собой в ванную или туалет. В уборной вообще не следует проводить более двух-трех минут, чтобы избежать риска развития геморроя.
Дарья Антонова
врач общей практики, клинический нутрициолог

Также во время использования телефона можно включить таймер, а спустя 10–15 минут чтения новостей – переключиться на важные дела.

С чего начать день

Фото: 123RF/kryzhov

Специалист отметила: после пробуждения можно сделать зарядку, которая занимает всего 10–15 минут. Разминка наполняет энергией и хорошим настроением на весь день.

Также важно позаботиться о завтраке. Чтобы получить от него максимальную пользу, этот прием пищи должен содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Например, можно добавить в кашу тертый сыр или яйца, украсив блюдо помидорами черри.

В свою очередь, вместо кофе стоит принять контрастный душ. Чередование теплой и холодной воды разгонит кровь, а также взбодрит организм, заключила эксперт.

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