Врач Антонова объяснила, почему важно начинать день без гаджетов

Использование гаджетов с раннего утра мешает качественно провести день, утверждают эксперты. Почему важно отвлекаться от экранов, рассказала в программе "Доктор 24" врач общей практики и клинический нутрициолог Дарья Антонова.

Ни минуты покоя

Электронные устройства стали неотъемлемой частью жизни современных людей. Например, телефон служит не только для связи, но и в качестве будильника, а также источника новостей. Из-за этого у большинства выработалась привычка постоянно проверять гаджеты, что плохо отражается на самочувствии, отметила Дарья Антонова.



Дарья Антонова врач общей практики, клинический нутрициолог Информация, на которую мы можем наткнуться, не всегда радует. Вместо того чтобы начать день бодро и весело, человек расстраивается. Кроме того, использование телефона смещает фокус с базовых утренних потребностей на что-то менее важное.

Избавиться от привычки постоянно заглядывать в экран устройства поможет "Авиарежим" – он находится в настройках. Заряжать гаджет следует перед сном в другой комнате. Помимо этого, не нужно тянуться за телефоном сразу после пробуждения. Чтобы этого избежать, его можно заменить на обычный или электронный будильник.



Дарья Антонова врач общей практики, клинический нутрициолог Кроме того, устройства не рекомендуется брать с собой в ванную или туалет. В уборной вообще не следует проводить более двух-трех минут, чтобы избежать риска развития геморроя.

Также во время использования телефона можно включить таймер, а спустя 10–15 минут чтения новостей – переключиться на важные дела.

С чего начать день

Специалист отметила: после пробуждения можно сделать зарядку, которая занимает всего 10–15 минут. Разминка наполняет энергией и хорошим настроением на весь день.

Также важно позаботиться о завтраке. Чтобы получить от него максимальную пользу, этот прием пищи должен содержать белки, жиры, углеводы и клетчатку. Например, можно добавить в кашу тертый сыр или яйца, украсив блюдо помидорами черри.

В свою очередь, вместо кофе стоит принять контрастный душ. Чередование теплой и холодной воды разгонит кровь, а также взбодрит организм, заключила эксперт.