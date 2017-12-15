Свыше 80% россиян не подозревают о системе tax free

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

82 процента взрослых россиян не знают о существовании системы возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при покупках за рубежом (такс-фри). Такие результаты показало исследование Аналитического центра НАФИ.

Из 18 процентов, кто знал о системе такс-фри, лишь половина пользовалась возвратом налога передает RT.

Самой распространенной причиной, почему знающие о такс-фри люди не пользовались механизмом возврата денег, стало отсутствие крупных покупок. Таких людей оказалось 8 процентов. У пяти процентов просто не было времени. Еще три процента не знали, как оформить возврат. Чеки не сохранили еще два процента респондентов.



Согласно исследованию, россияне воспользовавшиеся такс-фри проживают в Москве или Санкт-Петербурге, реже в других городах-миллионниках. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит систему такс-фри для иностранцев в России.