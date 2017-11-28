Президент России подписал закон о tax free

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан. Речь идет о введении в стране системы tax free.

Как сообщает ТАСС, данный закон позволит иностранцам возвращать НДС, который они платили при покупке товаров на территории РФ. Кроме того, в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, устанавливается нулевая ставка НДС. Здесь же определен перечень документов, которые следует представить в налоговые органы для подтверждения обоснованности ее применения.

Теперь для возмещения налогов гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, будет необходимо выписать чек tax free на сумму покупки не менее 10 тысяч рублей с учетом НДС. Затем следует предоставить этот документ в электронной форме в налоговый орган.

Для участия в системе tax free организация розничной торговли должна быть включена в перечень, утвержденный Минпромторгом РФ.

Временный порядок по tax free будет действовать до 1 октября 2018 года, пока в этой сфере не будет разработана автоматизированная система обмена информацией.