Президент России подписал закон о tax free

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации налога на добавленную стоимость (НДС) для иностранных граждан. Речь идет о введении в стране системы tax free.
Как сообщает ТАСС, данный закон позволит иностранцам возвращать НДС, который они платили при покупке товаров на территории РФ. Кроме того, в отношении услуг, которые российские компании предоставляют иностранным гражданам, устанавливается нулевая ставка НДС. Здесь же определен перечень документов, которые следует представить в налоговые органы для подтверждения обоснованности ее применения.
Теперь для возмещения налогов гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, будет необходимо выписать чек tax free на сумму покупки не менее 10 тысяч рублей с учетом НДС. Затем следует предоставить этот документ в электронной форме в налоговый орган.
Для участия в системе tax free организация розничной торговли должна быть включена в перечень, утвержденный Минпромторгом РФ.
Временный порядок по tax free будет действовать до 1 октября 2018 года, пока в этой сфере не будет разработана автоматизированная система обмена информацией.
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