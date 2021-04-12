Метеоролог рассказал, как долго в столице продержится аномально теплая погода

В ближайший вторник, 13 апреля, в столице установится аномально теплая для данного месяца весны погода. Температура воздуха по Москве поднимется до +22, что превысит климатическую норму почти на 10 градусов. Рассказываем, какая погода ждет столицу на текущей неделе, какие она несет риски, а также как подготовиться к ней без вреда для здоровья.

Температурные рекорды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала Москве 24, что сейчас столичный регион пересекает теплый атмосферный фронт, за которым придет порция еще более теплого воздуха. Это и будет определять температуру воздуха в ближайшие дни.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро Если сегодня температура в Москве повысится градусов до 17–19, то во вторник в условиях антициклона и при переменной облачности воздух прогреется до 20–22 градусов. Завтра нас может ждать рекордная для апреля температура.

Такой всплеск тепла продолжится и в среду, 14 апреля. По словам Поздняковой, воздух может прогреться до 20–22 градусов, что также приведет к температурному рекорду для этого дня.

"Это довольно редкое явление в апреле, когда два дня подряд температура воздуха держится выше 20 градусов и превышает норму почти на 10 градусов. Такая погода у нас характерна не для апреля, а скорее для конца мая", – отмечает специалист.

Во второй половине недели ситуация начнет стабилизироваться. Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха все еще будет превышать климатическую норму, однако всего на 1-2 градуса.





Татьяна Позднякова главный специалист Московского метеобюро В ночь на 15 апреля у нас пройдет холодный атмосферный фронт, что приведет к постепенному понижению температуры. В пятницу дневная температура составит уже около 15 градусов, ночная – 3–5 выше ноля. В выходные ночью без осадков, на фоне повышенного атмосферного давления температура будет еще прохладнее, это 1–6 градусов тепла ночью, дневная температура – до +10, +15.

Таким образом, апрельская погода вернется на круги своя. На следующей неделе метеоролог не исключила слабоположительные и даже слегка отрицательные ночные температуры. А средняя температура воздуха днем будет подниматься примерно до 10 градусов тепла.

Тем не менее всплеска тепла на текущей неделе будет достаточно для того, чтобы окончательно пробудить растения от зимнего сна. "Этого импульса темпла хватит, чтобы спровоцировать активную вегетацию растений", – заключила Позднякова.

"Это все еще весна"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Порадует теплая погода не только растения, но и людей. Однако не стоит забывать, что любые, даже самые приятные погодные скачки, некоторым категориям населения стоит принимать с осторожностью.

"Резкая перемена погоды представляет определенную опасность для людей с хроническими заболеваниями. И в первую очередь в группе риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, атеросклероз. Эти пациенты естественно могут реагировать на изменения погоды ухудшением общего самочувствия, колебаниями артериального давления", – рассказала Москве 24 врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко.

Такие периоды требуют особого внимания к человеческому организму. Поэтому во время погодных колебаний специалист рекомендует людям из групп риска тщательно следовать предписанному курсу лечения, отказаться от алкоголя и тонизирующих напитков, а также следить за режимом дня.

Тем не менее в целом апрельская погода на предстоящей неделе должна только радовать население столицы.





Татьяна Романенко врач-терапевт высшей категории Повышение температуры и солнечная погода обладают благоприятным действием на всех людей. Улучшаются настроение и самочувствие, прочь уходит депрессия.

Однако не стоит забывать о чувстве меры. Несмотря на то что температура воздуха превысит 20 градусов, на дворе – все еще апрель, все еще весна, а не лето, отмечает терапевт.

Поэтому она рекомендует не спешить раздеваться на улице, а делать выбор в пользу утепленной весенней одежды и обуви. "В противном случае это может привести к переохлаждению и простуде", – подчеркнула Романенко.

Также, находясь на солнце, она посоветовала использовать защитные крема для кожи. По словам терапевта, весеннее солнце зачастую может оказаться достаточно активным и опасным, особенно для неподготовленной кожи.



В остальном погода на предстоящей неделе идеально подходит для всевозможных активностей и прогулок за городом и в парках. Главное – не терять голову.