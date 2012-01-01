Врач Фаттяхетдинова: весеннее солнце способно вызвать меланому

Ультрафиолет весной может повредить ДНК эпидермальных клеток, что опасно развитием онкологии. Как обезопасить себя, объяснила врач-дерматовенеролог ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, кандидат медицинских наук Зифа Фаттяхетдинова в программе "Доктор 24".

Скрытая угроза

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Солнечная активность весной может привести к ожогам, поэтому важно ежедневно следить за ее индексом, рассказала Зифа Фаттяхетдинова.





Зифа Фаттяхетдинова врач-дерматовенеролог ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, кандидат медицинских наук Ожоги от солнца опасны тем, что ультрафиолет повреждает ДНК эпидермальных клеток. Это приводит к разрушению белков и липидов, что опасно развитием рака кожи, в частности меланомы.

Солнечные ожоги не только повреждают кожу, но и разрушают клетки эпителия. Это приводит к быстрому старению и преждевременным морщинам, добавила врач.

Меры предосторожности и первая помощь

Родинки на лице при предрасположенности могут переродиться в меланому. Следовательно, нужно наносить хотя бы слабую SPF-защиту даже при недолгой прогулке.

Летом нужно обратить внимание на солнцезащитные средства с уровнем от 30 до 50 SPF. Этого будет достаточно для города и пляжа, посоветовала врач.

После солнечного ожога нельзя мазаться сметаной, жирным кремом или вазелином. Они закупоривают кожный покров, поэтому заживление происходит медленнее.





Зифа Фаттяхетдинова врач-дерматовенеролог ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, кандидат медицинских наук В качестве первой помощи при ожогах желательно использовать декспантенол в качестве спрея. Если его нет, рекомендуется смочить холодной водой полотенце и приложить к пораженным участкам. Если сформировались ожоговые поверхности, следует пить больше кипяченой воды.

Крайне важно обратиться за медицинской помощью, когда на коже появились волдыри. Они могут сопровождаться болью, жжением, тошнотой, рвотой и головокружением, подытожила Фаттяхетдинова.

