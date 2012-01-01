Врач Фаттяхетдинова: весеннее солнце способно вызвать меланому

Ультрафиолет весной может повредить ДНК эпидермальных клеток, что опасно развитием онкологии. Как обезопасить себя, объяснила врач-дерматовенеролог ГКБ им. Ф. И. Иноземцева, кандидат медицинских наук Зифа Фаттяхетдинова в программе "Доктор 24".
Скрытая угроза
Солнечная активность весной может привести к ожогам, поэтому важно ежедневно следить за ее индексом, рассказала Зифа Фаттяхетдинова.
Солнечные ожоги не только повреждают кожу, но и разрушают клетки эпителия. Это приводит к быстрому старению и преждевременным морщинам, добавила врач.
Меры предосторожности и первая помощь
Родинки на лице при предрасположенности могут переродиться в меланому. Следовательно, нужно наносить хотя бы слабую SPF-защиту даже при недолгой прогулке.
Летом нужно обратить внимание на солнцезащитные средства с уровнем от 30 до 50 SPF. Этого будет достаточно для города и пляжа, посоветовала врач.
После солнечного ожога нельзя мазаться сметаной, жирным кремом или вазелином. Они закупоривают кожный покров, поэтому заживление происходит медленнее.
Крайне важно обратиться за медицинской помощью, когда на коже появились волдыри. Они могут сопровождаться болью, жжением, тошнотой, рвотой и головокружением, подытожила Фаттяхетдинова.