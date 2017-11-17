Бадибэг. Lil Peep и еще 6 рэперов, которых помнят

Американский рэпер Lil Peep (Густав Ар) скончался в возрасте 21 года. В соцсетях обсуждают неоднозначное творчество и странную жизненную философию артиста. Редакция портала Москва 24 вспомнила других рэперов, которые не только прославились во время жизни, но и сохранили известность после смерти.

Несмотря на расхожий стереотип о том, что рэперы ведут криминальный образ жизни, за всю историю хип-хопа только два знаменитых рэпера были застрелены − когда-то друзья, а позже соперники 2Pac (1996) и Notorious B.I.G. (1997).

В основном рэперы умирали либо от тяжелых болезней, либо от передозировки наркотиками, в том числе и Lil Peep, организм которого, предположительно, не выдержал большой дозы успокоительного. В день смерти он написал в Instagram: "Когда я умру, вы полюбите меня". Появятся ли у него новые фанаты теперь, сказать сложно. Но кое-кому из рэперов, умерших в последние годы, это удалось.

MCA (Адам Яух), 2012

Фото: АР/Louis Lanzano/FR77522 AP

В возрасте 47 лет после трех лет борьбы с раком умер основатель легендарного американского трио Beastie Boys рэпер MCA.

Видео: клип на песню Intergalactic группы Beastie Boys, режиссер Nathanial Hörnblowér

Незадолго до его смерти рэп-группу включили в Зал славы рок-н-ролла. На церемонию участники группы Ad-Rock и Mike D пришли без MCA, так как тот уже находился в тяжелом состоянии. В течение следующих пяти лет в Нью-Йорке проходил день памяти Адама Яуха, MCA Day, в котором принимали участие его друзья, актеры, музыканты и просто поклонники Beastie Boys.

В один из дней памяти Адама Яуха группа танцоров в костюмах буддистских монахов исполнила танец под песню Beastie Boys. Рэпер был практикующим буддистом и активно поддерживал движение за независимость Тибета.

День памяти MCA в Adam Yauch Park. Фото: Facebook/MCA DAY

В 2013 году парк Palmetto Playground в Бруклине был переименован в Adam Yauch Park в честь музыканта.

Рома Англичанин (Роман Сащенко), 2017

В конце июня этого года стало известно о смерти 29-летнего участника белорусского коллектива ЛСП Ромы Англичанина. В 2012 году Роман объединился с рэпером Олегом Савченко, выступающим под псевдонимом ЛСП. И было решено, что под этим названием Роман и Олег будут выступать дуэтом.

Роман в группе был в первую очередь автором музыки, однако периодически брал в руки микрофон. Например, клип на песню ЛСП "Монетка", в которой поет Рома Англичанин, стал самым просматриваемым видео группы на YouTube.



Видео: клип на песню "Монетка" группы ЛСП, режиссер Борис Казанцев

Свои песни артист часто посвящал теме смерти и саморазрушения, что, скорее всего, было связано с его пристрастием к алкоголю и запрещенным веществам, которые его в итоге погубили.

Nate Dogg (Нейтан Хейл), 2011

Фото: АР/ANN JOHANSSON

Употребление наркотиков и проблемы как в частной жизни, так и с законом довели обладателя четырех номинаций на премию “Грэмми” Нейтана Хейла до инсульта. В 2008 году у Nate Dogg случился удар, уже не первый, после чего у него парализовало левую половину тела. В 2011 году рэпер скончался после серии ударов в возрасте 41 года.



Видео: клип на песню The Next Episode рэперов Dr. Dre, Snoop Dogg, Kurupt и Nate Dogg, режиссер Paul Hunter

У Nate Dogg была довольно успешная карьера. Рэпер дебютировал на самом известном сольном альбоме Dr. Dre "The Chronic". В дальнейшем Nate Dogg сотрудничал с такими известными артистами, как Eminem, Snoop Dogg и Мэри Джей Блайдж. В честь рэпера по-прежнему устраивают дни памяти и сборные концерты поклонников джи-фанка, где исполняют любимую музыку Nate Dogg, а также самые известные песни его авторства.

Prodigy (Альберт Джонсон), 2017

Фото: АР/Mark Lennihan

20 июня 2017 года СМИ сообщили, что участник известного дуэта Mobb Deep, рэпер Prodigy, был госпитализирован из-за осложнений, связанных с хронической болезнью. Позже он скончался. По заключению медэкспертов причиной смерти стало удушье, наступившее после того, как Prodigy подавился яйцом во время обеда, находясь в больнице.

Prodigy был известным музыкантом как сольно, так и в составе группы. Суммарно на его счету 18 альбомов, он сотрудничал с такими артистами, как Jay-Z, Wu-Tang Clan и Notorious B.I.G.



Видео: клип на песню Shook Ones группы Mobb Deep, режиссер Froi Cuenta

Согласно официальной странице Prodigy в Facebook, уже сейчас проводятся трибьют-концерты и тематические вечеринки, посвященные творчеству рэпера.

Phife Dawg (Малик Тейлор), 2016

Фото: АР/Brian Ach/Invision

A Tribe Called Quest, одна самых знаковых групп в нью-йоркском хип-хопе, спустя 18 лет после первого (из трех) распада выпустила новый альбом. Пластинка была записана при участии таких знаменитых артистов, как Джек Уайт, Элтон Джон и Канье Вест.



Видео: клип на песню We The People.... группы A Tribe Called Quest, режиссер James Larese, продюсер Cisco Newman, продакшн Triggr & Bloom.

Однако за восемь месяцев до выхода альбома в возрасте 45 лет умер Phife Dawg, один из участников группы, болевший диабетом. После его смерти группа отправилась в последний тур, посвященный памяти Phife Dawg.

Mac Daddy (Крис Келли), 2013

Фото: АР/Joe Tabacca

Дуэт тинейджеров, носивших мешковатую одежду задом наперед, группа Kriss Kross, прославилась единственным большим хитом Jump, хотя выпустила аж целых три полноценных альбома.



Видео: клип на песню Jump группы Kris Kross, режиссер Rich Murray

В 2013 году в возрасте 34 лет умер у себя дома от передозировки героином и кокаином участник группы Mac Daddy. Второй член группы, Daddy Mac (Крис Смит), выпустил песню Best Friends Forever в память о нем, которую самостоятельно сочинил и записал практически полностью.